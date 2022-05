Fosen Vind, som består av flere vindparker og hvor Statkraft er den dominerende eier, har en beregnet kapasitet på 3,6 TWh (tilsvarer 2,4 prosent av Norges produksjon). Et av disse anleggene er i konflikt med samenes beiteområde (livsgrunnlag).

Saken er behandlet i Høyesterett, hvor samene fikk medhold, men de aktuelle vindturbinene blir sannsynligvis ikke fjernet. En del av denne kraften har Statkraft solgt som fornybar energi til Finland.

Er dette fornuftig bruk av vårt land og våre ressurser? For kort tid siden kunne en lese at Statkraft har inngått langsiktig kontrakt med den tyske jernbanen for levering av strøm fra norsk vannkraft. Hvordan kan dette skje samtidig som «alle» roper etter mer fornybar energi her i landet?

Ser Statkraft bare seg sjøl og sin fortjeneste, og har glemt landet vårt, og glemt sin hovedoppgave, som er å skaffe rimelig og stabil energi for nåværende og fremtidig industri og arbeidsplasser her i landet?

Bjerkreim Vindkraftverk med årsproduksjon på 1 TWh ligger i Bjerkreim og Hå kommuner. Det er tysk kapital som står bak, og energien er solgt til Facebook. Vi (Norge) sitter igjen med støy og miljøproblemer, og forhåpentligvis noen inntekter til kommunene.

På toppen av det hele er denne kraften subsidiert av det norske folk over strømregningen.

Rent prinsipielt vil jeg tro at det er eieren (kapitalen) som bestemmer hvor kraften skal brukes eller selges. Hva da med utenlandsk kapital i forbindelse med ny utbygging både på land og til havs? Er vi i ferd med å gi ifra oss kontrollen over våre land og havområder og vårt nye «arvesølv»?

En innstendig «bønn» til vår nåværende regjering. Opprett et heleid statlig firma, «STATVIND» (kopier STATOIL), og gi det konsesjon på Søndre Nordsjø II. Gjør det nå, og legg til rette for mest mulig arbeid til norske arbeidsplasser. La oss komme i gang med det «grønne skiftet» på en praktisk og god måte.

Skal klimavarslene fra FN tas det minste hensyn til, går verden mot et vanvittig underskudd på energi. Vi (Norge) med sin stabile og rimelige vannkraft sitter på en grønn gren som har blitt saget på i mange tiår, og som merkes kraftig nå. Skal vi fortsette slik til greina knekker (strøm på europeisk børs, ACER mv.), eller få kontroll på, og eierforhold til vår egen (folkets) energiressurs?

