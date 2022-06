Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Foto: Damares Stenbakk

Det kan virke som om det skyldes at de ønsker å vinne en konkurranse om å ha best mulig symbolpolitikk. Det er i hvert fall Kristiansand Høyres siste utspill et godt eksempel på.

Mandag kunne vi nemlig lese at Amalie Gunnufsen, bystyrepolitiker fra Kristiansand Høyre, ønsker å bruke millioner av kroner på å sy folks knapper og utleie av kjoler. Det er nesten ikke til å tro.

Man kan lure på om Høyre har latt seg inspirere av MDG sist de meislet ut sin klimapolitikk? Dette er ikke høyrepolitikk, men symbolsk klimapolitikk som ikke gjør noe som helst for klimaet.

Det er bra at folk velger kvalitetsprodukter og ønsker å reparere disse når de går i stykker. Men Frp stiller store spørsmål ved om dette er en av oppgavene skattebetaleren skal ta regningen for. Skal vi virkelig bruke millioner av kroner på at folk sparer noen få kroner på å få sydd i en knapp? Det må finnes bedre måter å bruke skattebetalernes penger – også i klimaets navn.

I stedet for å bruke fellesskapets midler på å reparere slitte jeans kunne vi brukt penger på å redusere drivstoffprisene, redusere skyhøye strømregninger og gjøre noe med matprisene, slik at folk kan få mer penger å rutte med. Da kunne flere kjøpt seg kvalitetstøy som varer lengre og som lønner seg å reparere.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.