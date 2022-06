Karl W. Strandvik leder initiativet Ja til Søgne i Kristiansand. Foto: TORE-ANDRÉ BAARDSEN

Vi forventer klare og tydelige svar, eller at statministeren tar ansvar for krisen som nå er skapt, retter opp situasjonen, og får regjeringen med å på å endre det fatale vedtaket om ny folkeavsteming.

Bakteppet er det følgende: Prosessen til nå har vært uryddig og skapt svært stor usikkerhet. Kommunen det angikk var ikke informert eller fikk gitt innspill på forhånd. Statsforvalteren fikk beskjed via en pressemelding om at hun skal lede utredningsarbeidet. Det er foreløpig uklart hva utredningsarbeidet skal inneholde og hvordan utredningen skal vektlegges. Det er uklart hvem som skal kunne delta i en folkeavstemning og hvordan resultatet fra andre enn Søgne og Songdalen skal vektlegges. Mer enn 10.000 ansatte vet nå ikke lenger hvem deres arbeidsgiver er i 2028, og om de vil ha samme jobber og funksjoner da som nå. Det skjer etter en krevende sammenslåingsprosess som covid-pandemien har gjort enda vanskeligere.

Som statsminister og leder for organet som har fattet beslutningen og utløst kaoset, må Jonas Gahr Støre bringe så mye klarhet, forutsigbarhet og ryddighet inn i prosessen som overhodet mulig. Dette omfatter blant annet:

• Hvordan mandatet for statsforvalterens utredning bli bestemt, og hvordan regjeringen vil sikre at utredningen blir oppfattet som uavhengig, grundig og faktabasert.

• Klargjøre hvordan regjeringen vil vektlegge utredningen fra statsforvalteren, uansett hva konklusjonen i denne måtte bli.

• Statsministeren må avklare hvorvidt det er utfallet av avstemningene i bydelene Søgne og Songdalen som alene avgjør utfallet, slik kommunalministeren og flere senterpartipolitikere har signalisert, eller om for eksempel resultatet av statsforvalterens utredning eller andre vektige forhold vil kunne endre denne beslutningen.

• I et ledermøte for ansatte i Kristiansand kommune 10. juni uttalte statssekretær Ole Gustav Narud at det står Kristiansand kommune fritt å bestemme hvem som skal delta i en folkeavstemning og hvordan den skal gjennomføres. I Kommunaldepartementets egen pressemelding sier statsråd Sigbjørn Gjelsvik at «Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det.»

Statsministeren må klargjøre hvordan regjeringen vil vektlegge resultatet av en folkeavstemning som omfatter hele kommunen. Folk i Kristiansand fortjener å få vite hvorvidt en folkeavstemning for hele Kristiansand vil være uten betydning for regjeringens vurderinger, slik Gjelsviks uttalelse indikerer.

• Regjeringens beslutning har skapt stor utrygghet og fortvilelse hos ansatte, som allerede er slitne etter en krevende omstillingsprosess og en covid-pandemi. Statsministeren må svare på om, og eventuelt hvordan, han og regjeringen kan gjøre utryggheten mindre hos de ansatte.

• I perioden frem til en folkeavstemning i 2023 skal Kristiansand kommune behandle flere store saker av betydning for hele dagens kommune. Dette gjelder blant annet arealplan og store investeringsbeslutninger i de deler av kommunen som kan bli skilt ut igjen. Statsministeren må opplyse om hvordan han og regjeringen vil bidra til at disse sakene får en ansvarlig behandling i en situasjon der regjeringens bestemmelse har gjort at grunnlaget for beslutningene i beste fall vil være avklart mer enn ett år frem i tid.

Disse åtte spørsmålene forventer vi som jobber og bor i Kristiansand kommune at statsminister Jonas G. Støre svarer på. Vi er mange som venter spent på hans svar.

