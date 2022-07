Utenriksdepartementet (UD) har bekreftet at de var varslet om besøket, men at besøket ikke hadde en offisiell karakter. Det betyr at det offisielle Norge ikke har noen befatning med besøket. Emiren og hans følge ankom Kjevik flyplass i privatjet og ble hentet av en kortesje sorte biler som fikk anledning til å plukke opp følget helt ute på rullebanen hvor flyet stod parkert. Deretter bar det ned til kaia hvor hans private yacht lå og ventet på ham og hans følge. Yachten skal visstnok ha en verdi på fem milliarder kroner. Deler av kaiområdet ved Kilden ble avstengt for at publikum ikke skulle komme for tett på. Det lokale næringsliv trippet for å få levert sine varer og tjenester. Søndag ettermiddag ble det kanskje «for hett» for Emiren med i overkant mye publisitet rundt besøket og Havna fikk beskjed om at besøket ble avbrutt og at milliard-yachten nå stakk til sjøs.

Emiren er enehersker i et land hvor mer enn 80 prosent av befolkningen er fremmedarbeidere. Disse arbeiderne har liten eller ingen rettigheter i landet. Qatar fikk skandaløst nok tildelt fotball VM for 2022 og svært mange av fremmedarbeiderne har ofret livet mens fortballarenaer er blitt bygget til mesterskapet. Hvis du uheldigvis er homofil eller lesbisk og myndighetene for greie på det, blir du fengslet i inntil 7 år. Vår modige fotballpresident Lise Klaveness, som er gift med en kvinne, har hatt problemer med å komme inn i landet etter at hun på en svært konkret og tydelig måte adresserte kritikk mot landets myndigheter hva gjaldt forholdene for fremmedarbeiderne i landet og forholdene homofile og lesbiske lever under i dette landet. Flere av hotellene i landet nekter å ta imot lesbiske eller homofile gjester.

Emiren, altså eneherskeren i dette landet og en fyr som til de grader ikke er i nærheten av vår kulturelle oppfatning og forståelse av et naturlig demokrati, har altså denne helga blitt tatt i mot med åpne armer av Kristiansand Havn og deler av lokale næringslivet. Så vidt jeg har forstått har politiet lagt til rette for at dette har blitt gjennomført slik det ble. Jeg synes slikt er naivt forkastelig. Jeg mener at Emiren og hans følge skulle vært avvist og ikke fått anledning til å gjeste vår by. Det han og hans familie representer og har å by på, bør ikke være av interesse for oss.