Først var det snakk om en folkeavstemming, så ble det nedgradert til en innbyggerundersøkelse og nå er det snakk om kanskje en ringerunde ...

Og så kommer Statsforvalteren med at en utredning neppe kan bli ferdig før til neste år. I mellomtiden er det meningen at Kristiansand skal styres uten å kunne legge planer for fremtiden. Det er som å drive rundt på åpent hav uten ror. Hvor havner vi hen, tro?

Skal alt utsettes til lokalvalget i 2023? Og hvem skal det da stemmes på? Ingen vet nå hvilke politikere som blir eller ikke...

Hvor mange tusen går nå en usikker fremtid i møte?

Og alt dette imens noen sitter trygg på Løvebakken og nyter sin felleslunsj i kantinen der. Har vi nå fått en regjering for «det vanlige folk» eller er dette en dårlig oppsetting av Folk og røvere i Kardemommeby?

