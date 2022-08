Alle sosiale, politiske og økonomiske indikatorer indikerer en økning i muligheten for et opprør i Iran.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

En av de viktigste årsakene er svak økonomi og redusert levestandard for folk flest. Arbeidsledigheten og inflasjonen er på rekordhøye nivåer, og levekostnadene fortsetter å stige.

Ifølge rapporten fra forskningssenteret til Islamic Council of the Regime i juni, har inntekten til en typisk familie på fire økt fra 2,5 millioner tomaner til 4,5 millioner tomaner, som er 40 %, de siste to årene hvis kostnadene er inne. Noen viktige livsgjenstander som har økt med 300 %. Verdien av Irans valuta har sunket betydelig og faller stadig.

Til og med persiske aviser under kontroll av den iranske regjeringen har begynt å advare regimet. For eksempel skrev Arman News forrige måned: «Demonstrasjoner har startet de siste årene i områder der folk er fattige og har vanskeligheter med å tjene til livets opphold».

Det er imidlertid viktig å merke seg at Irans økende inflasjon og en kollapsende økonomi, som noen politiske analytikere påpeker, ikke bare er forårsaket av amerikanske sanksjoner. Hovedårsaken er regjeringskorrupsjon og ineffektiviteten til politiske og finansielle institusjoner. I tillegg kastes nasjonens rikdom bort på militære og terrorgrupper fra andre land.

I tillegg til den alvorlige økonomiske situasjonen mange vanlige mennesker står overfor, øker undertrykkelse offentlig sinne. Menneskerettighetsbrudd som arrestasjoner, tortur, henrettelser og undertrykkelse av ytrings- og ytringsfriheten sprer seg. Forrige måned advarte avisen Ebtekar politikere og geistlige: sosiale og nasjonale utfordringer har blitt så mange og utbredte at unnskyldninger og triks ikke lenger kan skjule dem.

Ineffektiviteten til det regjerende presteskapet er den viktigste årsaken til betydelige sosiale og nasjonale utfordringer. Landets store økonomiske og sosiale problemer har ingen betydning for makthaverne i Iran. Livet har blitt uutholdelig for mange mennesker. Politisk-sosiale, religiøse og økonomiske problemer viser at folkets opprør snart vil inkludere de geistlige i Iran.

Vi, det norsk-iranske samfunnet i Norge, mener at det internasjonale samfunnet bør stå på riktig side av historien og støtte folkets protester mot Mullah-regimet slik at de kan etablere en sekulær og demokratisk regjering uten atomvåpen. Frie land i Vest-Europa, inkludert Norge, må også avslutte politikken med unyttig forsoning mot mullahene og bryte alle politiske og økonomiske bånd med et terrorregime.

Det nasjonale motstandsrådet og aktivitetene til Mujahideen-opprørsorganisasjonene i Iran bør anerkjennes og støttes på grunn av deres handlinger mot mullahenes regime, slik at folket i Iran kan styrte den urettferdige og undertrykkende regjeringen i Iran for alltid.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.