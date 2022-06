Jeg leser i avisen 28.05.22, og synes at May Lill Vestly har et godt poeng i det hun skriver på Facebook.

Synd skal en ikke tale for mye om i vårt »moderne» samfunn, ingen skal skamme seg for noe, alt er bra og endelig er vi fri og kan gjøre som vi vil. Denne påstanden er det som kommer opp hvis noen skulle våge å komme med en kristen mening.

Men er vi nå så fri? Når vi leser om skoleskyting i USA igjen og igjen, og her hjemme på berget er det full kaos i skolene. Har vi ikke mistet noe på veien, når lærerne blir nervevrak og ikke kan få satt seg i respekt. Enten blir det trusler om drap, eller så kommer foreldrene på banen og da blir lærerne syndebukken. Er det et sånt samfunn frie mennesker skal ha? For meg som har levd en stund, står samfunnet fullstendig på hodet. Hvorfor og hvordan er det blitt så ille?

Ja det er et ganske enkelt svar; vi har byttet Gud ut med penger, kunst og tv. Vi har kastet Gud ut av vårt hjerte og sinn, fra familien og barneoppdragelsen, fra søndag, fra skolene, fra samfunnet og fra kirken. For når det ikke lenger er noe som heter synd, da trenger vi ikke lenger nåde, da har vi ikke lenger bruk for Gud. Men hvem er det da som kommer inn? For vi må jo tro på noe, og da blir det det onde, jeg-et i sentrum. Det er mange barn som vokser opp med bare en forelder. Folk går fra hverandre, fordi de ikke vil gi noe av seg selv. Etter hvert som familiene går i stykker, går også samfunnet i oppløsning. Barn blir satt i barnehagen fra før de er ett år. Og når de går på skolen, kommer de kanskje hjem til tomt hus, tar seg litt mat og setter på en film. Der handler det for det meste om vold og drap. Det er bare på tv, sier de, men det kommer inn i hjerte og sinn. Nå begynner vi å se fruktene av det frie samfunnet.

I Bibelen er det et forvarsel på den tiden vi nå lever i, det er Sodoma og Gomorra, da kom dommen i form av ild og svovel, ned fra himmelen, men de som trodde på Gud ble reddet.

