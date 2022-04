CB forbindes med sol, sommer og utepils, og når det nærmer seg jul er det ingen julebrus som er verken over eller ved siden. CB er også Christians mineralvann som forsvant i det stille i 2017, og som var et naturlig valg for så mange mennesker i over 20 år. Tappet på kildevann og laget med kjærlighet. CB er så mye mer enn bare et bryggeri, det ønsker vi å ta vare på.

Siden den sjokkerende beskjeden i begynnelsen av mars har reaksjonene vært mange blant byens innbyggere, CB-ølets venner, næringsliv og politikere- CB må fortsette å produseres i vår by. Det er utenkelig at det skal produseres i Bergen.

Derfor går vi nå ut og ber Hansa Borg bidra til at merkevaren forblir i landsdelen og at kulturen videreføres. Kanskje er det ikke grunnlag for å drive storskala bryggeri som produserer også andre sorter øl eller mineralvann med et volum som Hansa Borg kan forsvare for sitt styre, men vi mener at det finnes grunnlag for å drive CB videre. Øl og mineralvann med CB-logo på, det skal produseres på kjærlighet og kildevann i Kristiansand. Vi tror på byen vår, at når det kniper og trengs et skippertak- så står vi sammen om det. Dugnad og fellesskap står støtt hos oss, og derfor er vi sikre på at vi kan finne løsninger som betyr at vi kan videreføre tradisjoner og ta vare på et så kjent og kjært landemerke og merkevare som CB representerer. Vi tror at næringslivet vil komme på banen og bidra, slik at at 160 år gammel industrihistorie tas vare på og videreføres.

Siden bryggeriet er en så sentral del av vår historie, og innehar så stor del av Kristiansandskulturen, vil det derfor også være utenkelig at tomta utvikles til boliger. Den er regulert til industriformål i dag, det vil det være naturlig at den er også i fremtiden. Vi som lokalpolitikere står samlet i dette synet, og er også kjent med at det trolig vil reises innsigelser fra fylkeskommunen dersom det foreslås å regulere til andre formål enn industriformål.

Som gruppeledere og fylkespolitikere for våre respektive partier er det viktig å vise at vi står sammen om dette, og at det vårt ønske og vårt helt klare mål at Christianssands Bryggeri ikke forlater Sørlandets hovedstad, verken som merkevare eller som tradisjonsrik arbeidsplass. Vi kan ikke sitte stille og se på at deler av byens identitet flagges ut eller arbeidsplasser legges ned, og derfor ber vi nå kommunen og næringslivet komme på banen og Hansa Borg komme oss i møte.

