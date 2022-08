Det er helt riktig som Pål Eye skriver i sitt leserinnlegg, en kjøretur langs Otra kan gi inntrykk av at her spares det ikke på vannet.

Vannstanden i Byglandsfjorden er høy og det renner tilsynelatende godt med vann i elva.

Tillatelser til å regulere vassdrag og drive kraftproduksjon gis av OED eller ved kongelig resolusjon. Med tillatelsene følger et sett med bestemmelser om hvordan regulanter og kraftverkseiere skal manøvrere vassdragene. Norsk vannkraftproduksjon er strengt regulert av myndighetene.

Konkret for Otra sier bestemmelsene at vannstanden i Byglandsfjorden skal ligge på kote 202,5 gjennom sommeren. Det er den vannstanden man kan observere nå, og da er Byglandsfjorden tilnærmet full.

Videre sier bestemmelsene at vannføringen i Otra målt ved Heisel i Vennesla ikke skal underskride 50 kubikkmeter pr. sekund hele sommeren. Det er den vannføringen vi har holdt i hele sommer, og som kan observeres nå. Disse bestemmelsene er gitt for å ivareta turisme, friluftsliv, miljø og fisk.

Bestemmelsene gjelder absolutt, om det er mye eller lite vann tilgjengelig spiller ingen rolle. Regulanter og vannkraftprodusenter plikter å sørge for at tilgjengelig ressurs disponeres på en slik måte at det er nok vann tilgjengelig i magasinene for å kunne overholde gjeldende vannstands- og vannføringsbestemmelser i vassdragene.

I tørre år, som i år, må vi derfor tappe betydelige mengder vann fra magasinene oppe på fjellet for å overholde disse forpliktelsene. Pr. i dag har vi tilstrekkelig vann i magasinene på fjellet til å klare dette, men det tærer selvsagt på ressursene.

Det er altså de rammebetingelsene myndigheten har satt for vår virksomhet som er årsaken til at vannstanden i Byglandsfjorden er høy og at vannføringen i Otra holdes på et relativt høyt nivå også nå i sommer.

For å sette det i et visst perspektiv; dersom vi hadde hatt anledning til å redusere vannføringen i Otra til 40 kubikkmeter pr. sekund gjennom sommeren, ville vi hatt en betydelig ekstra vannmengde i magasinene ved inngangen til vinteren. Denne vannmengden omgjort til energi tilsvarer årsforbruket til ca. 7000 husstander.

Agder Energi Vannkraft følger myndighetenes oppfordring om å spare på vannet både i Otra og i andre vassdrag på Agder, men vi er altså der at vi må overholde de rammene myndigheten pålegger oss av hensyn til friluftsliv og miljø. I den forbindelse vil jeg legge til at Agder Energi alt tidlig i april iverksatte tiltak for å spare på vann.

