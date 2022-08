Når en nå hører på vår statsminister og leser enkelte kommentarer til hans utsagn, så prøver tydelig Ap (og mange journalister biter på) å få dreid strømkrisen over på krigen i Ukraina og Putins opptreden. Vi må være solidariske med Europa og avisene nærmest hyller Støre, han har tatt igjen kontrollen over strømkrisen. Vi må akseptere hardere tider i solidaritet med Europa.

Tidligere var uttalelsene fra Støre og Ap og Sp at man vurderer situasjonen nøye. Nå prøver man å vri det over til solidaritet. Men er det slik at dersom man krever lavere priser på strøm, så er man ikke solidarisk med Europa? I tilfelle måtte man jo sette opp strømprisen i de deler av landet som i dag har lave priser.

At man krever lavere priser betyr ikke at man ikke er solidarisk med Europa. Det betyr at man mener at Staten som håver inn penger både på strøm og gassalg må bruke noen av disse på sine egne innbyggere slik at man ikke får klasseskiller. Det betyr ikke at man skal stoppe eller minske salget av kraft så lenge man har mulighet til det. Det er ikke sånn at man må lide økonomisk for å være solidarisk. Det overrasker meg at oppegående kommentatorer ser ut til å svelge dette nye mantraet fra Ap.

Innlegget er forkortet. Red.

