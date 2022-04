Javel?

Hennig-Olsen Is AS har bevist at lokal produksjon er bærekraftig de siste 25 år. De har hamlet opp mot oppkjøp og skarp konkurranse fra nasjonale og internasjonale aktører som Diplom-Is, GB-is og den største internasjonale isprodusenten Unilever.

Og de har vunnet hver gang!

På smak, kvalitet, innovasjon, bærekraft, design og merkevare!

Så hva er det Hansa Borg ikke ser under haugen av kortsiktig gevinst?

Jo: Det er selvsagt produktets sjel og vår forbrukermakt.

Jeg håper virkelig at Hennig-Olsen lykkes i sitt initiativ med å føre CB til nye høyder.

Det fantes en tid på 90-tallet hvor lokal nærings- og nytelsesmiddelindustri stod sammen om lokal produksjon og merkevare.

Den gang var det klyngen av is, brus, chips og kjøttprodukter som satte Sørlandet på det kart vi fortsatt er veldig stolte av.

På Grim kan det nå etableres et opplevelsessenter for lokal matkultur. Det kommer til å bli et sted for folket. Med mat, øl, julebrus, is, opplæring, opplevelser, kunst, kultur og inkludering.

Vi politikere bør også kjenne vår besøkelsestid og bidra med alt vi kan.

Heia Hennig-Olsen! Dere er kremen av kremen!

