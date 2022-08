Jeg er en av så mange som reagerer med frustrasjon og undring over at det i 2022 er mulig å oppføre seg på den måten som Repstad Eiendom gjør der.

Det burde ikke være verken juridisk eller politisk mulig å få lov til det. Kloden vår, herunder selvsagt også vår egen nasjon, befinner seg i høy grad i alvorlig miljø-, natur- og klimakrise – ei krise ingen vet om vi greier å håndtere.

Av hensyn til klodens helse og våre etterkommere burde det interessere folk meget. Klodens, og vårt eget nasjonale grønne skifte, bør få oss alle til å ta slike ødeleggelser på adskillig mer alvor. Men, det ser ut som om politikerne generelt stort sett bare vil fortsette med nedslakting av naturområder akkurat slik som i tidligere tider – og se helt bort fra nødvendig ansvarlighet som trengs for å møte de velkjente miljøtruslene og det grønne skiftet.

Daglig leder Ole Johan Bueklev i Repstad Eiendom hevder at det blir fint når det er ferdig.

Akkurat det er nok gjenstand for betydelig ulik smak og behag.

Personlig har jeg en noe annerledes oppfatning om den saken, også enn det Svein Eikeland fremfører som sitt, i avisen onsdag.

Fra å være et flott natur- og turområde, med sine terrengsæregenheter, biologisk liv og øvrige spesielle særpreg og skjønnhet, blir det hele omskapt til et temmelig flatt og intetsigende flatland, helt uten sine vakre særpreg.

Planområdet blir temmelig likt alle andre tilsvarende utbygginger hvor man starter med totalrasering av alt terreng og tilintetgjør/utrydder absolutt alt som har med natur/biologisk liv (planter, insekter, dyr, botanikk osv.) å gjøre.

Der er ikke en eneste mygg eller ei løvetann tilbake – alt er bare et intetsigende, flatsprengt og planert steinørkenområde hvor intet biologisk liv lenger finnes. Dette, i seg selv, burde få lampene til å lyse – særlig for politikerne som sitter med det endelige ansvaret for at ting går ansvarlig for seg – der ute.

Der er ikke en eneste mygg eller ei løvetann tilbake.

Jo, jeg er enig i at man i en viss, men i avgjort begrenset grad, ved bruk av masse ressurser, kan få på plass igjen noe natur-liv, men uansett så blir alt så «intetsigende» og likt, for alle særpreg/særkjennemerker som ville vært spesielt for området, er nå borte og forblir helt særpregs-tomt/særpregs-løst. Alle Repstad sine områder blir tilnærmet identisk like og ganske intetsigende – slik også jeg, og så mange andre, ser det.

Denne tvilsomme ideen om at alt som kan sprenges og planeres SKAL sprenges og planeres, bør virkelig gripes fatt i. Jeg mener denne brutale dynamittkultur-ideens epoke nå må være kommet til veis ende og ikke bør tillates mer. Vi bør avgjort ikke lenger akseptere at en slik måte å behandle det fysiske landet vårt på, får fortsette.

Bueklev sier også at han mener lovverket tilsier at denne flatsprenging-metoden er nødvendig og at andre måter ikke finnes. Hans uttalelse fremstår som om man ikke vil eller ikke evner å finne andre, mer natur- og miljø-vennlige måter å gå frem på.

Jeg er sikker på at Bueklev tar grundig feil.

Repstad Eiendom kan, om de vil, finne mye bedre måter å gå frem på.

Om de setter seg slike endringsmål kan de selv utvikle seg til et foregangsforetak i natur- og miljøsammenheng, til gavn for fremtiden – men, de må ville det.

Det gamle uttrykket om at «det er von i hangande snøre» gjelder forhåpentligvis også i dag – altså at vi kanskje har en viss mulighet til å redde deler av det som er igjen – hvis politikerne, forvalterne og ikke minst pressen, velger å styrke fokuset på disse vitale miljøspørsmålene.

