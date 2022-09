I helgen varslet Nærbø Farmers at strømregningene nå var så høye at de så seg nødt til å stenge ishallen Nye Loen.

Strømregningen for august bikket 400.000 kr, og klubben har ikke økonomi til å drive hallen slik situasjonen er nå. At Nærbø velger å stenge ishallen blir nok beklageligvis ikke den eneste stengte hallen idretts Norge opplever. Det er trist for et lite hockeymiljø på Jæren, og det er trist for breddeidretten i Norge.

Mange barn står nå uten det tilbudet de så sårt trenger etter mer enn 2 år med pandemi. Jeg skal ikke bruke tid på årsaken til at strømmen er blitt så dyr, det er det langt mer utdannede mennesker enn meg som heller ikke har peiling på. Det jeg bryr meg om nå er konsekvensene – og de er store.

Pandemien førte til at mange barn og unge forsvant ut av fritidsaktiviteten de drev. At barn og unge slutter med idretten de holder på med, betyr på kort sikt ikke så mye. På lang sikt kan det bety det at flere barn og unge kan bli en del av et ungdomsmiljø vi ikke ønsker. Den samfunnsøkonomiske konsekvensen av dette kan bli ille.

Er vi tjent med å ta den risikoen? Jeg mener nei. Det betyr ingenting om den oppvoksende slekt spiller fotball, håndball, tennis, hockey, går i speideren, spiller i korps eller synger i kor. Det viktigste er at de driver med noe. Alternativet til å kjøre dem på trening hver eneste dag, kan være å kjøre rundt å lete etter dem.

Det er tvingende nødvendig at det kommer en støtteordning på bordet for idrettslag og foreninger som nå sliter med høye utgifter til strøm.

Selv har vi en på 13 som spiller hockey, i den største hockeyklubben mellom Skien og Stavanger – Kristiansand Ishockeyklubb. Jeg husker fortvilelsen hans da hallen her i byen ble stengt under pandemien. Jeg kan uten problemer forestille meg hvordan barn, unge og deres foresatte på Nærbø nå har det. Jeg håper virkelig at nedstengning av Nye Loen blir kortvarig, men jeg frykter at det blir permanent.

Det er tvingende nødvendig at det kommer en støtteordning på bordet for idrettslag og foreninger som nå sliter med høye utgifter til strøm. Vi har faktisk ikke råd til å la være. Det er kostbart for kommunene, for idrettslag og for familiene til utøverne å drive med idrett, men det er sannsynligvis langt dyrere ikke å drive med noe.

Det er enkelt å tenke at den helsemessige effekten av idrett er bedre fysisk form, men undersøkelser forteller også at utøverne er mindre deprimert. Det må være liten tvil om at det å drive med noe man liker, sammen med noen man trives med å være sammen med, har en god effekt for den fysiske, så vel som den psykiske helsen.

Har vi da råd til å stenge idrettshallene?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.