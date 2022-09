Sentralstyremedlem i Unge Høyre, Nicolai Østeby, øser i et innlegg i Fædrelandsvennen 15. september sin vrede utover bl.a. Argument Agder, som han mener er et ubarmhjertig troll fra eventyret som lurer under broen nye politikere må vandre over.

I artikkelen settes vi i skammekroken sammen med Pensjonistpartiet og Nils Nilsen.

Ja, vi har faktisk i likhet med Fædrelandsvennen publisert noen artikler av både Pensjonistpartiet og Nils Nilsen. Dessuten har vi kommet opp med noen analyser av valgprosessen i Høyre og Arbeiderpartiet, og deres nyvalgte ordførerkandidater.

Prosessene som ledet frem til valget av Kenneth Mørk (Ap) og Mathias Bernander (H) var konfliktfylt og temmelig omstridt. Bernander vant en kampavstemning etter massiv mobilisering mellom to klare politiske alternativer. Og Mørk ble valgt i kampvotering i første valgrunde mot to av partiets veteraner. Men det skjedde først etter at partiets foreslåtte kandidat like før nominasjonsmøtet trakk sitt kandidatur. Valgprosessen i begge partier var altså oppsiktsvekkende, og det må vi selvsagt skrive om.

Enda mer oppsiktsvekkende var de to nyvalgte ordførerkandidaters første offentlige opptreden. I stedet for å diskutere politiske tema som skiller de to klassiske politiske motstandere, lot de nyvalgte kandidatene seg fotografere foran ordførerpodiet i bystyresalen. Noe som selvsagt henleder oppmerksomheten mot bystyreverv, altså ordfører/varaordførerposisjon. Samtidig antydet de et mulig samarbeid etter valget. Det var kanskje ikke sånn de ønsket å fremstå, men Fædrelandsvennen vinklet saken slik, og de lot det begge skje. De politiske reaksjonene i begge partier var selvsagt sterke, og det må vi naturligvis skrive om.

Av vårt formål fremgår bl.a. at Argument Agder skal være en plattform for kritisk debatt og ytring. At ikke alle liker alt det vi skriver er naturlig. Og når Nicolai Østeby skriver om oss at "akkurat denne broa med akkurat dette monstret kommer du ikke unna" er det en bekreftelse på at vi faktisk stiller de vanskelige og høyst nødvendige kritiske spørsmål. Det har vi gjort til nå, og det kommer vi til å fortsette med. Det er også hovedårsaken til at så mange leser oss.

