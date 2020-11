Israel har i løpet 2020 revet flere palestinske hjem enn noensinne før. Okkupasjonsmakten Israel har brukt den globale pandemien som dekke for å bryte folkeretten. I veldig liten grad har norske medier delt denne utviklingen med det norske folk, skriver innsenderen. På bildet går en far og hans datter gjennom ruinene av familiens hus ute for Hebron på Vestbredden i september. Foto: MUSSA ISSA QAWASMA / reuters / ntb