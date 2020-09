Lundsbroen bilfri?

Foto: Jacob J. Buchard

Leser at det nå kan tyde på at det kan være flertall for å stenge Lundsbroen for biler, og at det er MDG som står i bresjen og har dette som en kampsak. Du verden for en total mangel på forståelse for nettopp miljøet!

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn