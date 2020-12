Svar til Einar Øgrey Brandsdal

– Brandsdal mener bl.a. at vi kan støtte elevråd eller foreldreutvalg som søker Cultiva om midler selv om skolene eies av vår stifter Kristiansand kommune. Det kan vi ikke fordi drift av barnehager, barne – og ungdomsskoler og kulturskolen er en lovpålagt kommunal oppgave, skriver daglig leder og prosjektutvikler i Cultiva i sitt svar på Einar Øgrey Brandsdals kronikk torsdag med tittelen «Bryter Cultiva sine egne formål med ny strategi?» Foto: faksimile

Einar Øgrey Bransdal sin forenklede formålsparagraf om at «Cultiva sin oppgave er å gi økonomisk støtte til ulike prosjekt som enten er en skole eller en organisasjon», er en feiltolkning. Stifters ønske for hva en stiftelse skal oppnå blir uttrykt gjennom formålet, og formålsparagrafen er styrets mandat for hvordan en stiftelse skal drives.

