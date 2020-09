Elektrifisering og energisparing

Alf Holmelid (SV) fremhever i et innlegg 19 september at det først og fremst er viktig å redusere energiforbruket ikke bare å legge om til elektrisk energiforbruk.

Svein Simonsen, Kristiansand

"Vi blir ikkje meir miljøvennlege jo meir elektrisitet vi brukar." Konklusjonen er at vi må redusere energiforbruket samtidig som vi legger om til fornybar energiproduksjon. Han nevner flere områder vi kan spare bl a boligsektoren og transportsektoren.

En ting som nevnes sjelden, og heller ikke av Alf Holmelid, er det økende energiforbruket i dataindustrien. I en artikkel i Klassekampen tidligere i år hevder George Chabert, professor i historiske studier, NTNU, at internettbruk har langt større innvirkning på global oppvarming enn hele luftfarten. I dag bruker verdens datasentre 10 % av verdens strømforbruk og det forventes at forbruket vil øke til 20 % innen 2025. Andre kilder hevder at nettporno representerer like mye CO2 utslipp som Belgia (16 % av total nettbruk). Driften av Bitcoin tilsvarer Danmarks el-forbruk.

Her bør det finnes store (uoppdagete ?) muligheter for energisparing uten at folk lider nød. Det er forunderlig at dataindustriens hemningsløse energiforbruk aldri vurderes i sparesammenheng. Er det fordi den ansees for å representere fremtiden og at skepsis vil oppfattes som motstand mot moderne utvikling? Men er nettporno og Bitcoin nødvendig for å leve et lykkelig liv? Behøver vi å lagre alle mulige dokumenter av varierende betydning til evig tid.

Alle som eier et stort loft eller kjeller vet hvor lett det er å plassere alt mellom himmel og jord der i påvente av at det kanskje en gang blir bruk for det. Slik blir det også med nettlagring. Lagringskapasiteten utbygges stadig. Ingen foretar loftsrydding.

Alle vet at det ikke er verdifull litteratur som presteres på Facebook og andre tilsvarende nettsteder og at alt dette lagres, bearbeides og selges for ulike formål. Hvorfor er det umulig å tenke seg at det innføres restriksjoner på energiforbruket til slike åpenbart unyttige formål? Er det ikke mindre ulempe for folk flest at det spares på slike formål enn at det legges begrensninger på oppvarming eller til og med flyreiser?

Både fly og bil ble ansett som et gode for alle helt til det etter hvert ble klart at medaljen hadde en bakside. Når skal det bli en debatt om bruken av datatjenester av alle slag. Inklusiv nettporno, Bitcoin, bildelagring, Nettslarv (Face-book o l) og til og med mobilbruk.