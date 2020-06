Lagmannsholmen

Øyvind Hvalen/ Magne Aas til kommunepolitikere: Lytt til alderdommens livserfaring og kunnskaper fra pensjonistene.

Foto: Jacob J. Buchard

Vi et at Kristiansand kommune egentlig består av Sogndalen, Søgne, Randesund og Tveit, og i tillegg et lite sentrum, Kvadraturen. Nå skal vist Kvadraturen få sine høyblokker med økte skatter og gebyrer for mange ti-år for disse tvangsinnlemmede kommuner.

Det ene stedet for konteinerne er for dyrt. Det andre er direkte ulovlig miljøkriminalitet å ødelegge; Sømslandet og Toppdalsfjorden. Sneversynte prestisjeforslag bør legges til side.

Vi to pensjonister har det eneste riktige og fornuftige forslag: Spør Mandal kommune om de vil ha konteinerhavna. Jernbanetilknytting blir Mandals problem. Så kan høyblokkene på Lagmannsholmen bygges, så vår muligens neste stortingsrepresentant får viljen sin.

Magne Aas og Øyvind Hvalen