Kolspasienter presset ut av Aquarama

Hvor ble det av alle fra øst og vest og ikke minst fra kommunen som løy for oss brukere og sa at det var nytt for dem at vi ikke lenger kunne trene der fordi et kjempefirma innen trim hadde kjøpt seg inn i Aquarama og satte prisene opp fra kr 850.- til kr 2000.- pr. time, dvs at man må melde seg inn i Eleksia for å kunne trene der.