Svakt av Fvn om skiskyting

Agders herrelag tok gull i NM i skiskytterstafett for seniorer på Lillehammer foran Oslo, Akershus og Hordaland. Det har aldri skjedd før at Agder har vunnet denne stafetten, men det mest oppsiktsvekkende var at laget kun besto av løpere fra Birkenes IL.