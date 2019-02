Lån i storkommunen vil koste en halv milliard årlig!

Prosjektleder Camilla Dunsæd advarer mot høy gjeld i den nye kommunen i Fædrelandsvennen. Prosjektlederen forteller at dette skyldes at Kristiansand, Søgne og Songdalen er bedt om å dempe pengebruken før sammenslåingen og at oppfordringen ikke ble fulgt.