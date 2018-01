Ingen svekkelse av rustilbudet

Det er gjennom innlegg i media skapt et inntrykk av at Helse Sør-Øst bygger ned behandlingskapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og avrusning. Vi er på trygg grunn når vi sier at vi styrker det faglige innholdet og opprettholder regionens omfattende tilbud til ruspasienter.