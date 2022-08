Vi er alle enige om at det trengs en tryggere vei, men må det være på bekostning av livet og sikkerheten i fjorden?

Nye Veier har gjentatte ganger lovet at bevaring av Trysfjorden er viktig for dem og at de derfor selvsagt skulle samle og rense all avrenning fra broen. Og det skulle jo bare mangle. Trysfjorden er gjennom flere rapporter blitt definert som en sårbar terskelfjord med lav oksygenmetning. Så sårbar er den at da en småbåthavn ble vurdert etablert i fjordens ytterdel for ti år siden, anbefalte en uavhengig rapport at det måtte gjøres omfattende tiltak for å redusere skade på fjorden. Den samme rapporten slår samtidig fast at innerfjorden, der Trysfjordbroen nå ruver, er den mest sårbare delen av fjorden.

Likevel har Nye Veier fått dispensasjon av Statsforvalteren til å slippe alt av avfall og miljøgifter fra trafikken rett i fjorden. Mot Skarpeid har broa et åpent gjerde slik at snø, is og miljøfarlig avfall renner rett ut i fjorden. Etter å ha kjørt over store deler av Norge i sommer, har vi registrert at det er ganske uvanlig. Broer flest har i det minste en betongkant som kan begrense avfallet, men det har ikke Trysfjordbrua. Derfor bekymrer dette oss som bor her, og ferdes på sjøen hele året. Vi som har vokst opp her, og gått på isen helt til Skarpeid, er bekymret for at salt fra glatte vinterveier skal gjøre isen utrygg. Vi er bekymret for fiskebestanden, sjøfugl og livet i fjorden. Og ikke minst er vi bekymret for at barna våre skal få flygende gjenstander, snø eller is i hodet når de ferdes i båt, sommer som vinter.

Nye Veier fikk nettopp kraftig kritikk for manglende sikring på E 18 ved Arendal. Å bygge bro 55 meter over havet uten særlig sikring på den ene siden er etter vår mening ansvarsfraskrivelse. I jakta på å bygge billigst mulig motorvei er Nye Veier villig til å gå over lik, med eller uten gjeller. Det er å spare seg til fant.

