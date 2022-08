Kanskje er det bare en deltidsjobb uten ferievikar. Jeg har flere ganger stusset over avisens manglende dekning av begivenheter i avisens egen by. At den ikke får med seg alt som skjer i distriktene rundt er ikke så rart. Etter at distriktskontor er historie, og staben kuttet ned for å overleve, så må det vel bli slik.

På mange måter er vel storavisen Fædrelandsvennen redusert til en lokalavis, men når den ikke engang får med seg begivenheter på musikkfronten i sin egen by, da stusser jeg litt.

Er det ikke kultur nok når det ikke dreier seg om Kunstsilo og billedkunst?

Kanskje et litt urettferdig utsagn. Det har blitt gjort en del i forbindelse med festivaler og utendørs arrangementer. Kanskje smeller det litt mer enn utsolgte konserter innendørs på Kilden.

At Kilden er utsolgt er vel ikke akkurat en nyhet, men hvor blir det av omtalen av artistene som besøker huset? Kanskje bare noen spesielt musikkinteresserte fra en annen generasjon enn Palmesus-folket som fikk med seg at Pat Matheny var i byen, for hvem er han liksom? Folk flest er vel mer opptatt av gjengangere på radioens spillelister og norske festband på turné. Det er kanskje det folk flest tenker på som konsert, å kunne brøle kjente refreng i kor, drikke øl og prate høyt med venner. Må jo prate høyt om en skal bli hørt over lyden fra artisten på senen. Er vel en slags kultur det og.

Ikke noe galt med en fest, ikke med konserten heller, om bandet leies inn som en del av festen, men det finnes andre typer konserter. Det er denne andre typen konserter det er viktig at avisen, ja media generelt, tar tak i dersom de ønsker at avisen og landsdelen skal ha et minimum av kulturell profil også innen musikk.

At en størrelse som Metheny blir ignorert er ikke unikt. Jeg var mer skuffet tidligere i år da konserten med Eivør ble forbigått i stillhet. Skuffet både fordi Eivør er en del av vårt søster- og broderfolk på Færøyene, og fordi hun og bandet fremfører musikk inspirert av våre felles kulturelle røtter. En unik konsertopplevelse med elementer fra tungrock og viser til trolldom. Noen mener hun overgår Kate Bush, som på grunn av filmmusikk har blitt mye omtalt i det siste.

Eivør er heller ikke ukjent innen filmmusikk. Hun har vært et bærende element og kjennetegn gjennom flere sesonger av den britiske serien The Last Kingdom.

Etter besøket på Kilden fikk jeg rent tilfeldig høre fra venner i USA at hun skulle ha konsert i byen der de bodde. Der var det en begivenhet. At en artist fra lille Færøyene som minst er like sensasjonell som Bjørk fra Island, eller vår egen Mari Boine, blir «glemt» av Fædrelandsvennen, synes jeg mildt sagt er rart. Men det kan jo kanskje være at hun ble nevnt i en eller annen spalte jeg overså, kanskje på nettavisen et sted. Jeg håper nesten det.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.