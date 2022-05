Det var ikkje muleg å ha ei dårlegare vurderingsevne enn Hamsun hadde då han skreiv den nekrologen. Hamsun hadde møtt Hitler, og han likte ikkje Hitler. Kvifor då skrive ein så rosande omtale av Hitler? Sonen, Tore, stilte faren det same spørsmålet. «Det var en ridderlighet til en fallen storhet», svarte Hamsun. I boka «På gjengrodde stier», 1949, kjem Hamsun ofte attende til tida i Nordland. Og i Nordland hadde ein stor respekt for dei store og mektige. Hamsun si rettesnor i liv og framferd var prega av livet i Nordland i 1860-70-åra. Det nordnorske miljøet og personane der, skildra han glimrande.

Hamsun skriv følgjande i «Landstrykere», 1927: «Da var Edevarts syn på chefen trods alt av et andet slag: i sin velmakt hadde han også været en skjelm og en snyter, nu sprellet han overvunden og pintes, men selv i dag var hans forfængelighet tindrende og frodig, høit ovenover mulden. Edevart gjorde sig ikke klar hvorfor han begyndte å få medynk med chefen, han kjendte sig kanske noget skyldig i hans undergang, desuten hadde han den folkelige barmhjertighet med en falden stormand. Han husket fra barneårene hjemme at en lensmand drak sig fra ombudet og blev avsat, Edevart gråt over ham og bad til Gud for ham.»

Hamsun skriv her om medkjensle med ein fallen storhet. Og det som var ei respektert vurderingsevne i Salten Fogderi i 1870-åra, var ei katastrofe 7. mai 1945. Men det brydde Hamsun seg ikkje om då han skreiv nekrologen over Hitler.

