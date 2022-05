Lille Kristiansand har vært som et opprørt tropisk hav etter at Hansson fra SV og Albert fra Demokratene ble kalt nedsnødd av kommersiell direktør i Palmesus.

La oss begynne med litt bakgrunnsinfo om kulturfeltet og Palmesus. Kulturfeltet generelt er preget av store bevilgninger fra stat, fylke og kommune. Sektoren er avhengig av det for å gå rundt, siden de ikke klarer å genere nok inntekter til å finansiere lønninger, kulturhus etc gjennom egen virksomhet. Det er et faktum.

Så har vi Palmesus. Palmesus sorterer under kultursektoren, men skiller seg ut på flere vesentlige områder. De vil lage ekstraordinære musikkopplevelser, samtidig som de har en kommersiell profil. De vil tjene penger, og de tjener penger til gangs. Forut for korona hadde de ikke en offentlig krone i støtte. Tenk det!

Attpåtil betaler de leie til kommunen for areal. Hadde andre kultur-aktører blitt pålagt samme type leieavgifter av kommunen, ville det ikke vært mange igjen av dem i kommunale bygg eller på kommunal grunn.

Hansson kaller dette å «berike seg på». Det er jeg uenig i.

Sist gang en stor festival hadde tilhold i byen holdt det ikke med vederlagsfri bruk av Odderøya, eller vederlagsfri oppgradering av amfiet. Nei, de måtte ha kommunal støtte i tillegg. På samme vis som for eksempel Hove i Arendal.

Nå har det vært diskutert hvorvidt vilkårene til Palmesus skal revideres. SV-Hansson og Demokrat-Albert vil ha mer fra Palmesus. Greed is good, som Gekko ville sagt.

I etterkant av dette har det vært en føljetong i avisens spalter. Her uttrykker blant annet Hansson: «SV mener samfunnet skal støtte, heie og stimulere alle mennesker og bedrifter til vekst.». Her må Hansson ta feil. SV vil jo byråkratisere og skattelegge næringslivet og innbyggerne hardere, altså det motsatte av «heie og stimulere». Her må Hansson rett og slett ha skrevet feil parti.

Men Hansson tar virkelig sats når han uttaler følgende: «Jeg er kanskje nedsnødd, men jeg drukner i alle fall ikke i fellesskapets koronamidler». Hansson erkjenner kanskje at han er nedsnødd og det er det vel vanskelig å være uenig med ham i.

Men dernest at han beskylder Palmesus for å drukne i fellesskapets koronamidler. Det er meget ufint, og langt fra passende for en representant fra et parti som liker å snakke om at det bør føres en god og respektfull debatt. Men så er det heller ikke så rart at disse ord faller fra ham som har en kollega som bevisst omtaler de som driver barnehager som «velferdsprofitører». SVs retorikk har blitt svært skjerpet og rettet som følge av inntredenen til Hansson og Tronsmoen i lokalpolitikken.

Palmesus har søkt om og fått innvilget koronamidler. På lik linje med en hel del andre. Det er ikke Palmesus sitt problem. Det er de som utformet reglene sitt problem. Hansson kaller dette å «berike seg på». Det er jeg uenig i.

Det hadde for øvrig vært spennende å vite om Næringsforeningen i KRS, hvor Hansson nettopp er blitt valgt til styremedlem, deler hans analyse av Palmesus’ støtte.

Alf Albert har også et problem med at leder i Palmesus har kjøpt seg hytte til 20 millioner. Høyre er glad for alle som starter egne bedrifter, tjener masse penger, skatter masse, og lager ringvirkninger i samfunnet Og hvis leder, etter ti års slit og høy risiko, har gjort det godt og kjøper en hytte til 20 millioner, så unner vi i Høyre rett og slett sjefen i Palmesus det.

Palmesus er innovative og nytenkende. I år gleder jeg meg til enda et nytt stunt fra deres side. Da skal jeg ta med to gutter jeg er fille-onkel til på Palmesus Junior. Det blir stas.

I mellomtiden får vi håper at nedsnødde Albert og Hansson tiner opp gjennom en – forhåpentligvis – god og varm sommer.

