Loven sier: Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de gående.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet.

Jeg sykler gjennom gågate i gangfart og kun 1 bein.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.