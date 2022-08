I den forbindelse gjør han store anstrengelser med å knytte motstanden mot prosjektet til meg som privatperson og navngir meg derfor flere ganger. Ja, det har vært stor motstand mot prosjektet med innsigelser blant annet fra styret i Naturvernforbundet i Søgne/Kristiansand hvor jeg ikke har eller har hatt noen rolle. At jeg derimot fikk kommentere terrengarbeidene, kan nok forklares med at Repstads dynamittkultur i Søgne også foregår i andre kommuner der fylkeslaget hvor jeg er leder, har engasjert seg.

Motivene som Eikeland måtte ha for sin interesse for min person og utbyggingsområdet ved Langenes, kan vi bare spekulere i. Han velger personfokus og fremstiller undertegnende ufordelaktig. Men å trekke inn motstand mot landbaserte vindkraftverk og planene for lakseindustri i Søgneskjærgården i saken om Repstads nedsprengning ved Langenes, er virkelig til å undres over. Som om dette har noen plass i denne debatten!

Eikeland synes ikke å kunne skille mellom person og verv i organisasjoner. Ja, det er riktig at Naturvernforbundet sammen med en rekke andre organisasjoner og enkeltpersoner har engasjert seg i spørsmålet om vindkraftverk i Agder. Lest på en annen måte; et sterkt engasjement, et rungende ja til å bevare store, uerstattelige naturområder. Det samme gjelder for planene om lakseindustri i Søgne der for eksempel Bragdøya Kystlag vil ha en oppdrettsfri skjærgård. Innlegget til Eikeland gir inntrykk av at han er for at denne industrien skal slippes løs ved Herøya, Songvår og Udvår.

På forsommeren inviterte Kristiansand kommune ved byantikvaren foreninger til møte om frivillighet. Ett av temaene var da kulturminner og kulturmiljø. Kommunen berømmet foreningenes engasjement og oppfordret samtidig til politisk engasjement for kulturvernet.

Dette er i tråd med våre politiske myndigheter gjennom den juridiske retten de har gitt organisasjoner til å påvirke politiske beslutninger innen deres interesseområde. Slik er det deltakende demokratiet som vi er stolte av i Norge. Den organiserte frivilligheten forvalter dette samfunnsoppdraget som Naturvernforbundet i Kristiansand gjennom klar tale i reguleringsprosessen for Repstads boligprosjekt. At Eikeland ikke deler Naturvernforbundets innsigelser, er greit. Det er altså måten utbyggingen skjer på som Naturvernforbundet og andre mener er brutal og uakseptabel, men som Eikeland er for og som han skjønnmaler. Det er nok ikke selskapet Repstad Naturvernforbundet vil til livs, det er tillatelsene politikere gir til slike naturinngrep. Men nå etter kommunesammenslåingen kan det se ut til at tiden for slik flatsprengning kan være over. Da har Naturvernforbundet gjort jobben sin.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.