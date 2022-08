Fotballinteressen har røtter tilbake fra seint på 60- tallet. Det kommer jeg tilbake til.

Jeg er en ivrig leser av nyheter og aktuelle saker- helst i papirform. Og nå har jeg tenkt å kommentere kunstsiloen og debatten rundt kommersialiseringen av kunsten.

Jeg satt og grublet på dette etter å ha sett bildet av den famøse kvartetten synge salmen sammen på Stadion og de etterfølgende innlegg fra kunsteliten versus røkla.

Nå må jeg tilbake til fotballen for å forklare meg. Jeg så mine første kamper på TV fra England i -67. Den første tippekampen på TV husker jeg som det var i går. Siden har dette blitt min pasjon og adspredelse fra hverdagen. Det har blitt utallige turer til balløya for å oppleve kulturen og stemningen rundt kampene. Fotballen gir en ufarlig spenning og ikke minst et samhold med andre fans. På fotballpuben er vi alle venner. Vi snakker med vilt fremmede som om de var familiemedlemmer. Vi følger kampene og diskuterer spillere og spillestil. Vi lytter til ekspertpanelet på TV som analyserer kampene og nå begynner vi å nærme oss poenget! Vi forlanger eksperter som har sitt hjerte i fotballen. Vi vil for enhver pris unngå de som er uvitende og uinteressert i sporten vi elsker. Jeg vil berømme panelet som sitter Premier League- studio! De bidrar til interessante synspunkter og beriker sporten.

De fleste skjønner kanskje mitt poeng nå! De mennesker som er genuint interessert i kunst vil akkurat som oss fotballfrelste gjerne ha sin lidenskap i fred. Vi ønsker å være sammen med mennesker som beriker opplevelsen! Jeg skjønner godt at kunsteliten reagerer negativt på sammenblanding med andre kommersielle tiltak- det ville fotballeliten også ha gjort. Vi bør vise hverandre mer respekt for den lidenskapen vi dyrker!

De som setter pris på en restaurant med god mat og service ville neppe ha kommet tilbake hvis det samtidig skulle selges pølser, hamburgere og softis for å tiltrekke seg et annet publikum?

Opplevelser i form av kunst, fotball, sjakk, musikk etc. må ha en tydelig profil. Det er ikke mulig å tilfredsstille alle. I verste fall får man helt andre effekter av en sammensausing av tilbud. Jeg ville ikke kjøpt billett til en klassisk konsert, hvis DDE skulle spilt i pausen. Det gjelder trolig for DDE-fansen også!

