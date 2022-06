En vei er per definisjon en strekning som kan brukes til transport. Og transport er veldig viktig for samfunnet vårt. Det er transport av folk og av varer. Folk som skal til eller fra jobb og varer som skal til eller fra en mottaker eller leverandør. Noen og noe skal fort frem, andre har god tid. Felles for alle er at transporten er trygg.

Veinettet på kontinentet er basert på dette formål, det kan man se med en gang du kommer i Danmark og videre sørover.

At slik veibygging går ut over naturen er en kjensgjerning, men hva teller tyngst her: natur eller menneskeliv?

I denne byen har vi en parti som vil få ned biltrafikken. Etter Statens vegvesens beregninger peker pilen i bilveksten bare oppover, sammen med befolkningsveksten. Flere biler på gamle veier gir ikke en trygg følelse for de som skal ferdes her.

Nå er det også snakk om å legge store prosjekter på vent. Fremtiden sier ingenting om at vi har bedre tider i sikte, alt blir dyrere. Da blir vel resultatet at vi fortsatt må slite med kaos om vinteren og lange kødannelse om sommeren pga. ulykker. Kjære vene, få hodet opp av sanden og gjør en innsats for folk og fedreland og fortsett med å bygge en trygg vei Oslo - Kristiansand - Stavanger.

Veiutbygging er en investering for fremtiden. I Sør-Afrika har de bygd en firefeltsvei som er nedbetalt før folk har råd til å kjøpe en bil til å kjøre på den, tenk på det.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.