I et leserinnlegg i Fvn 13. juni påstår Finn Arild Lohne at likepersonarbeidet ved Sørlandet sykehus ikke har kommet i gang igjen etter pandemien, og knytter dette sammen med prosjektet Bruk Brukeren som pågår ved sykehuset.

Her trengs det en oppklaring. Sørlandet sykehus er helt enig med Lohne i at frivillige og likepersoner er viktig, og til og med påkrevd, ved norske sykehus. Likepersonarbeidet fikk derfor pågå ved flere avdelinger under pandemien, og er i stor grad gjenopptatt ved andre avdelinger. Nettopp fordi erfaringskompetanse er så viktig for mennesker som rammes av sykdom – enten som pasient eller som pårørende – har Sørlandet sykehus gjennom KOM-programmet (Kvalitet og modernisering for et bærekraftig sykehus) etablert prosjektet Bruk Brukeren. Dette prosjektet skal vurdere hvordan en tydeligere brukerstemme i helseforetaket kan bidra til å skape pasientens helsetjeneste og hvordan vi kan samordne frivillighet og brukermedvirkning på Sørlandet sykehus, for å få en mer enhetlig praksis.

Prosjektet har identifisert fem områder som er under utprøving. Dette er:

· Brukerstyrt forløp

· Erfaringskonsulent

· Erfaringskompetansebank

· Brukerinitiert forskning

· Digitale pasientforløp

Prosjektet prøves ut ved DPS Østre Agder og ved medisinsk poliklinikk i Kristiansand. Likepersonsarbeidet ved andre klinikker og avdelinger er derfor ikke berørt av dette prosjektet.

Et av områdene i prosjektet er å utdanne erfaringskonsulent som er en person med relevant egenerfaring og kursing/opplæring, og er ansatt i og lønnet av sykehuset. En erfaringskonsulent skal være en likeverdig del av behandlingsteamet, ha pasientkontakt, utføre administrative oppgaver og ha en sentral funksjon i koordineringen av det frivillige arbeidet ved SSHF.

Dette er med andre ord en person som skal styrke erfaringskompetansen og vil ikke erstatte verken frivillige (som eksempelvis sykehusguidene) eller likepersoner som representerer ulike pasientorganisasjoner og bruker egen sykdomserfaring til å være en støtte for og hjelp til pasienter med samme diagnose. Erfaringskompetanse både gjennom likepersoner og erfaringskonsulenter benyttes i varierende grad i helsetilbudet i dag. Gjennom prosjektet Bruk Brukeren jobber vi for å styrke bruken av erfaringskompetanse, likepersoner og frivillig arbeid for å gjøre denne viktige kompetansen mer forutsigbar og tilgjengelig for ansatte, pasienter og pårørende. Dette vil gi en tydeligere brukerstemme i Sørlandet sykehus.

