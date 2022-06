Når juni måned er her, er det en ting som er sikrere enn amen i kjærka, og det er at kommentarfeltene tyter av frustrasjon og forbannelse over Pride.

Konservative mennesker ønsker ikke den slags opptog eller markeringer. Regnbueflagg blir fjernet og skilt og bannere blir revet ned. Mennesker som bruker mye av tiden sin på å dytte sin tro og praksis over på andre, tolererer ikke at andre bare forteller hvem og hva de er. Ikke forsøker de å endre på noen, de bare forteller oss at slik er de. Men neida, det finner ikke konservative mennesker seg i. Paradoksalt er de selv flittige med å ringe på dører for å presse sin praksis på andre, eller så stopper de oss på gaten for å få oss inn på den «smale» sti.

Det for meg store paradokset i det hele, er at det virker som mange av dem som så bombastisk er motstander av Pride og alt dens vesen, også er de tydeligste motstanderne av arrangerte ekteskap i andre kulturer. Så, oppsummert kan man si at de er motstander av at noen identifiserer seg som en annet kjønn enn det som ble registrert da de ble født. De er motstander av at noen bytter kjønn, at noen gifter seg med en av samme kjønn, eller at noen må gifte seg med en familien har funnet god nok. Men, og det er her det store paradokset kommer inn, de er også motstander av at to mennesker som frivillig vil gifte seg, skal få gifte seg.

Når Kjell Ingolf Ropstad i Fædrelandsvennen 9. juni blir sitert på at han ikke liker at Oslo-skolene er invitert til Pride-paraden, for barn må få være barn. Da er det for meg nærliggende å stille den samme Ropstad spørsmålet om han drar med seg barna til gudstjenester eller om barna får være barn. Pride-paraden er bare en gang i året, men jeg regner med Ropstad er oftere i kirken enn det eller undertegnede er hos frisøren.

Kan noen på en enkel måte forklare som for en 3-åring, hvorfor vi i 2022 fortsatt må krangle om at alle er like mye verd, uansett hvem de er eller hvem de elsker? Og da uten å bringe inn Bibelen, for ekteskapet som institusjon er eldre enn den.

