Håpet kan ingen ta!

Det står skrevet i Bibelen flere steder at Gud ikke gjør forskjell på folk. Får mennesker i Amazonas eller i Saudi-Arabia i dag samme mulighet som f.eks. Paulus fikk for å bli frelst? Om dem ikke får det i dette livet, så får de det selvsagt i det hinsidige! Alt annet vil være urettferdig!

Hvis vi må koble ut det menneskelige sanseapparatet vårt i møte med enkelte Bibel-vers, og følge enkelte dogmer slavisk, så har vi dessverre blitt fanger og ikke frie kristne mennesker.

Søvik tror på et evig helvetet, det har jeg fått med meg, men det å argumentere slik han gjør her i avisspaltene med noen få «Helvetet-vers»-fra Bibelen er at bokstaven kan slå ihjel all tro hos folk flest. Bokstaven, særlig den flate norske oversettelsen, fremmer ett sett tenkning. Hebraisk og gresk har en mye større dybde og bredde å vise til. Har man bestemt seg for at Gudsnåde og kjærlighet vil ta slutt, er det svært lett å finne vers som underbygger et slikt Gudsbilde. Bibelen er for øvrig et verk som kan passe inn i hvilket som helst tankesett. Har man ikke Guds evige nåde, og Guds evige ubetinget kjærlighet i Jesus til oss som tolkningsnøkkel kan Bibelen være en farlig bok.

P.G.A. begrenset plass kan vi kort se på Joh. 3, 16. Tilsynelatende ved første øyekast virker det som fortapelsen er evig. Jeg tror for øvrig at man kan bli bortkommen i dette livet, også i det hinsidige for en periode, og for noen kan dette sikkert erfares som en evighet. Gud er likevel ikke borte fra noen av oss, de er borte fra Gud i seg selv og sinnstilstand, mange har ikke lært Gud å kjenne enda. Men den bortkomne sønnen i Luk. 15 kjente sin kjære far fra barndommen og ungdommen av, derfor kom han tilbake til sitt hjem fordi han viste at faren var god. Tilgivelsen og kjærligheten var ubetinget fra faren sin side. Slik er Gud. Luk 15 bruker for øvrig det samme greske ordet, som i Joh. 3, 16. «Apollumi»-/fortapt/bortkommen.

Jesus vant over den evige død, synden, ondskapen. Og han synliggjorde at Gud, vår alles far elsker oss. Det betyr ikke at jeg tar lett på verken misjon, forsoningens tjeneste, sakramentsforvaltning etc. Jeg sier heller ikke fred og ingen fare. Gud er hellig, rettferdig og kjærlighet. Forskjellen mellom meg og deg Søvik, bunnes i at jeg ikke tror fortapelsen er evig. Den har et oppdragende formål. Det er frelsen og Guds kjærlighet som er evig.