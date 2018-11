Klimasvar til Blindheim og Lykken

Folk flest mangler kunnskap om panelets prosesser og de avvik som eksisterer mellom sammendragene for politikere og de underliggende fagrapporter. Folk vet heller ikke at Klimapanelets budskap er basert helt og holdent på modellbaserte klimascenarier, og at disse feiler.

Når Klimapanelet hevder at mer enn halvparten av temperaturendringene siden 1951 skyldes menneskene, er det i realiteten et svært svakt utsagn som åpner for at 49 prosent av endringene kan være naturlige.

Uniformitetsprinsippet sier at de samme fysiske prosessene styrer klimaet i fortid, nåtid og fremtid. Fra den geologiske klimahistorikken vet vi at det de siste 4000 år har vært dramatiske temperaturendringer, med både høyere og lavere temperaturer enn i vår tid, og i bronsealderen var Norge isfritt!

Lykken viser oss en risikoberegning som er basert på Klimapanelets budskap og mener at klimarisikoen er utenfor fatteevne. Da må jeg minne om den romerske og den minoiske varmeperioden for 2000 – 3000 år siden, da det nettopp var mer enn 2 grader varmere enn i førindustriell tid, og da kultur, sivilisasjon og agrikultur blomstret.

Klimapanelet sier i sin siste rapport at mellom 1,5 og 3 milliarder mennesker allerede lever i områder der vi de siste 10 år har hatt en oppvarming på mer enn 1,5 grader. Samtidig vet vi at alle velferdsindikatorer som fattigdom, sult, analfabetisme, forurensning og barnedødelighet har bedret seg med 50 prosent de siste 25 år, at matvareproduksjonen stadig stiger og at kloden aldri har vært et bedre sted for menneskene enn i dag. Hva har da de resterende 4 – 5 milliardene å frykte om de også får en temperaturstigning opp mot 1,5 grader?