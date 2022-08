Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Et nettsøk i ”Wikipedia” og ”Store Norske Leksikon” gir nødvendige fakta. NordPoool kan være en følge av Energiloven av 1990. Da var Syse (Høyre) statsminister i Norge. Tidligere var kraftselskapene underlagt kommunal forvaltning, slik det fortsatt er for vann og kloakk. Da hadde vi mye lavere strømregning.

I 1996 slo norske ”Statsnett” seg sammen med ”Svenska Kraftnät”. De kalte ”barnet” NordPool. Siden har det kommet flere eiere, som danske Energinet og finske Fingrid. I 2012 kom baltiske land med; Estland, Latvia og Litauen. Desember 2019 kjøpte Euronext 66% av aksjene i NordPool. Da var Erna Solberg (Høyre) statsminister. Overskriften i E24 var: ”Euronext tar kontroll over kraftbørsen”. Nordiske og baltiske land som en gang eide hele NordPool, eier nå bare 34%. Den dominerende eieren er Euronext som har hovedkontor i Amsterdam.

NordPool har mer enn 360 kunder i 20 land. I 2018 hadde NordPool ca. 400 millioner i inntekter (kilde: E24, den 5. desember 2019). Vi får anta at høyrevridde politikere handlet i beste mening da de snekret sammen Energiloven av 1990. ”Beste mening” kan synes å være å sette ting ut på anbud, slik at vi kan oppnå den største lykke: ”Frihet til å velge”. Det var nok ikke slik da kommunene hadde ansvaret for strømregningen. Vi hadde ikke ”frihet til å velge”. Men vi hadde billigere strøm.

Hvis NordPool hadde en inntekt på ca 400 millioner i 2018 og hvis inntekten fordeles etter eierandel, skulle Euronext da få 66% av 400 millioner = 264 millioner. (Jeg tror ikke Euronext med hovedkontor i Amsterdam kjøpte seg inn i NordPool for å drive veldedighet.) Andre, som til sammen eier 34% av NordPool, skulle da få inntekt på 136 millioner. Ut fra gitte kriterier kan NordPool se inn i framtiden og gi beskjed om sin spotpris time for time neste dag. Det kan nesten se ut som om vi har fått en moderne versjon av bukken som skulle passe havresekken.

Hvordan havnet vi der? Kan grunnen være de politiske ideene til dem som flertallet av oss har stemt på tidligere, år etter år?

