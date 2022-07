25 prosent av resultatlønn kan tilskrives prestasjon, mens 75 prosent er ubegrunnet. Dette er konklusjonen til superstjernene innenfor adferdsøkonomi Daniel Kahneman og Cass Sunstein, som begge har fått Nobelprisen i økonomi. De har sammen med Olivier Sibony undersøkt tusener av forskningsartikler om resultatlønn, som gir dette nedslående resultat. Grunnen skal være strategisk belønning som ønske om mindre vanskelige tilbakemeldinger eller forbedret gjennomførsel av tjenester ønsket av toppledelsen. Man kan spørre om visdommen i resultatlønn, for man bør alltid gjøre jobben sin best mulig.

Jobber man bedre, hvis man får en fallskjerm på millioner av kroner?

I statistikk blir ordene støy og signal anvendt i stedet for ubegrunnet og prestasjon. Støy kan inndeles i kategoriene mønster-, nivå- og situasjonsstøy. Man kan se at dommere i USA gir forskjellige antall år i straff for samme kriminelle handling, hvor konservative dommere gir strengere bedømmelser enn liberale, som man kaller mønsterstøy. Situasjonsstøy er at vi eksempelvis vurderer handlinger forskjellig ut fra om vi er trette eller friske. Nivåstøy er avstand fra gjennomsnittet.

Dømmekraften svikter også når det gjelder å gi karakter på skoler. I de siste 10 år har landsgjennomsnittet økt hvert år i grunnskolen selv under pandemien. Grunnskolepoeng har økt fra 40 til 43,3. Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på vitnemålet og dele på antall karakterer ganget med 10. Dette bør vise at elevene er blitt markant bedre i alle fag. PISA-undersøkelser viser sannheten om 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag, fordi mange nok deltar. Problemet er at PISA dokumenterer ingen rettferdighet for de økte karakterer. Der har eksempelvis vært en tilbakegang i lesing og naturfag fra 2015 til 2018. De økte karakterer skyldes derfor støy. Universiteter får penger etter hvor mange studerende, som gjennomfører studier. Dette gir insitament til at studerende får bestått selv om de ikke er flinke nok.

Hvis dømmekraften på karakterer var like ille som med resultatlønn, da skulle alle karakterer avskaffes. Tenk hvis støyen er på 10 % hos studenters karakterer, og betydningen dette har for å søke inn på ønsket studie. Men uansett bør støy minimeres gjennom økt fokus på problemet, dele bedømmelser opp i mindre enheter eller tvungen rangering. Mindre støy gir mye mer rettferdighet.

