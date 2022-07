Foto: Heida Gudmundsdottir

Mye usikkerhet blant oss har nok sammenheng med den gjentakelsen.

Fra tid til annen dukker ytringer opp om kommunereformen, at sammenslåingsprosessen mellom Søgne, Songdalen og Kristiansand ble gjort på feil grunnlag, at Fylkesmannen ble feilinformert med påfølgende resultat, at dennes tilrådning til Stortinget utløste sluttprosess på feil grunnlag. Noen hevder to nei og et ja, andre hevder to ja og et nei, ved avgjørende kommunestyremøter. Samtidig hadde kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner varslet at; om en kommune står i veien for ønsket kommunestruktur, ja, da vil overstyring kunne finne sted.

Jeg husker den veiledende folkeavstemningen 6. juni 2016. Av songdøler (4966) var det 1321 som ikke ønsket sammenslåing, mens 997 ønsket. Av søgnefolk (8908) ønsket 2881 ikke sammenslåing mens 1737 ønsket.

Så til den spennende ettermiddagen 22. juni 2016, i respektive kommunestyresaler. Saken skulle avgjøres, stemmes over, ja eller nei til sammenslåing. Kommunestyrerepresentantene vurderte betydningen av folkets mening ulikt, og møtene pågikk parallelt. Så kom resultatet for dagen.

Songdalen kommunestyre sier ja til sammenslåing med 14 mot 11 stemmer, om Søgne også vil. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand har til hensikt å slå seg sammen til en kommune.

I Søgne sies nei til sammenslåing med 16 mot 11 stemmer. Kristiansand ønsker sammenslåing. Dermed ble resultatet to ja og et nei ønske, slik jeg forstår det. Søgne blir «flaskehals» i sammenslåingsprosessen og det ligger til rette for mulig overstyring.

28.09.2016 oppsummerer så Fylkesmannen de frivillige prosessene og tilrådning om framtidig kommunestruktur. Jeg har problemer med å forstå at Fylkesmannen ble feilinformert. Organet vil jeg tro fikk med seg kommunestyresalenes resultat. Ovennevnte reformprosess ble sluttstyrt i Stortinget, i likhet med hva statsråden hadde varslet. Kristiansand kunne med det ønske storkommunen velkommen.

Slik sett er veien videre, fremtiden, mens Statsforvalterens ansvar blir å berede for den spennende finalen – ny folkeavstemning?

