Jeg trenger to passtimer før sommerferien. Inntil nylig syntes det mer sannsynlig at jeg skal møte den avskyelige snømannen.

6. mars bestilte vi en ferietur til utlandet. Endelig! Kort tid etter sjekket vi passene våre, og oppdaget at to måtte fornyes. Inne på politiets nettsider får vi opplyst at det er stor pågang på pass og id-kort, men at de legger ut timer fortløpende. Jeg oppfordres til å forsøke igjen senere hvis jeg ikke finner en ledig time.

Akkurat det har jeg gjort. I starten skjønte jeg ikke hvor vanskelig det skulle bli, men det endret seg fort. «Beklager, det er ingen ledige timer», beklager, beklager, beklager. Så, plutselig, var det ledig. To dager etter avreise. Senere ble det ledig i august. September. Frustrasjonen begynte å stige. «Beklager, ingen ledige timer.» Jeg har søkt etter timer i Arendal og Farsund. I Sandnes. «Beklager, ingen ledige timer.» Jeg har sendt mail til politiet 16. mars, og fikk svar syv minutter etterpå. «Det legges ut timer fortløpende.»

Søndag begynte jeg å føre logg. Da var vi kommet til september. De to første ukene var det fra 1 til 17 ledige timer per dag.

Mandag 21. mars: fortsatt noen få timer igjen i september på morgenen. I lunsjen går praten, og jeg får høre om flere tilfeller av folk som kommer til Kristiansand fra andre deler av landet for å få fornyet passet sitt. Frustrasjonen er fortsatt på stigende formkurve. Hvordan i all verden skal jeg klare å få passtimer da? Klokka 15.30 var det ingen ledige timer. Klokka 19.28 sjekker jeg Arendal, Kristiansand og Farsund igjen – uten hell.

Det er mange dager siden jeg sluttet å søke etter to passtimer. Hvis jeg klarer å få to enkeltstående, så skal jubelen stå i taket. På jakt etter litt håp søker jeg opp artikkelen om stor pågang på pass fra Fædrelandsvennen 9. mars. Det er et etterslep i Agder på 40.000 pass etter pandemien. Politiet utsteder 400 pass og id-kort til dagen, det tilsvarer 8000 i måneden. Mars, april, mai, juni. 32.000 kommer jeg fram til. Er det plass til oss der, da? Alle skal vel ikke utenlands på likt? Jeg leser om utvidede åpningstider og gradvis økt kapasitet. Men på nettsiden for timebestilling kan jeg ikke se et eneste spor av noen av delene. Beklager.

Tirsdag 22. mars: Klokka 06.08: Beklager. Klokka 08.28, 08.59. Beklager. Klokka 09.49 er det ledig 24. august. 11.53: Beklager. 14.55, 18.03: Beklager. Jeg kan umulig være alene. Jeg sender en innsynsbegjæring til politiet der jeg ber om trafikkdata på timebestillingssiden for Kristiansand fra nyttår til dags dato, enten på døgnbasis eller ukentlig. Dette må jo være et problem for flere. Ifølge offentleglova skal jeg få svar senest fredag.

Onsdag 23. mars: Sjekker først hjemme på morgenen. Trøtt, glemmer å notere tidspunkt. Beklager. 07.25. 07.51. Beklager. 08.01. Må jeg jobbe redusert for å klare å sikre meg to passtimer? 08.09. Beklager.

Det er ingen menneskerett å få reise utenlands. Å få fornyet passene sine. Men det hadde jammen vært fint! Gleden er borte. Satt på vent. I møte med et system som oppleves usedvanlig brukeruvennlig. Vi kan ikke planlegge mer. Reiseforsikringen dekker ikke reiser som må kanselleres på grunn av manglende pass. Vi kan håpe på nødpass, men det er ingen garantier. Jeg er sikker på at det er flere i samme situasjon.

Mest av alt ønsker jeg meg to passtimer før sommerferien. Jeg prøver å tenke løsninger. Kan politiet utvide kapasiteten? Hvor blir det av de ekstra timene? Det må da være mye mer hensiktsmessig å tilby flere timer nå enn å risikere et salig kaos i sommermånedene, og bli nedrent av folk som trenger nødpass? Er det i det hele tatt teknisk mulig å forlenge virketiden på pass som har gått ut på dato? Svartebørssalg av passtimer synes ganske usannsynlig, men jeg må innrømme at tanken er forlokkende. Beklager.

08.48: Det er lagt ut noen timer allerede i morgen! Jeg booker to mens de andre forsvinner like raskt som Jakob Ingebrigtsen med korona. Hils den avskyelige snømannen fra meg. Og vær så snill og legg til rette for de som ennå ikke har vært så heldig som meg.

