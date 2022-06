Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

I ettertid har det vist seg at han også har hatt kortere engasjement både ved Haukeland universitetssykehus og Hammerfest sykehus.

Etter legens usedvanlig mange operasjoner, spesielt ved SSHF, finnes det mange som etter hans behandling har fått forverret, ja totalt forvandlet sine liv på en negativ måte. Dette er svært beklagelig, det skulle ikke ha skjedd og jeg har stor medlidenhet med dem som har opplevd svært uønskede hendelser.

Det jeg nå undrer meg over, er hvorfor den samme legen fortsatt omtales som «den såkalte Flekkefjord-legen?» Nå når blant annet NRK har avslørt hans identitet og legen er stevnet for retten over sommeren, skulle det vel være ganske mange andre måter å omtale han på?

Noen små søk på nettet viser at dette gjentatte og stigmatiserende begrepet dessverre har festet seg i ulike redaksjoner, ja til og med i ulike avhandlinger publisert fra UiA! Jeg skal vokte meg vel for å antyde at «noen» har og har hatt en agenda med fortsatt å bruke den unødvendige betegnelsen på han, men det er utrolig fristende!

Innlegget er forkortet. Red.

