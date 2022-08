Sørlandsskjærgården er en nasjonalskatt, unik i verdenssammenheng, med store verneverdier og fredede kulturmiljøer. Og ikke minst er skjærgården vår en identitetsbærer for en hel landsdel som elsker å ‘ud i båden’ og ‘bade på skjæran’.

Vår skjærgård står nå i fare for å bli invadert. Fra flere hold.

I denne avisen kunne vi forleden dag lese at ifølge Havforskningsinstituttet er det høy risiko for invasjon av asiatiske strandkrabber, med påfølgende negative konsekvenser for skjærgårdens flora og fauna. Denne invasjonen er problematisk, men på en måte ‘naturlig’, da den kommer fra naturen selv. Og den er lite skremmende sammenliknet med en annen mulig invasjon som føres frem fra menneskelig hold, nemlig den som lakseoppdrettsnæringen representerer.

MOWI er verdens største oppdrettsselskap og ønsker nå sårt å etablere seg i vår lokale skjærgård. Der vil de utnytte de lokale ressursene som egentlig tilhører oss alle, for så å ta det aller meste av profitten i egen lomme. Nobelprisvinner i økonomi Elinor Ostrom kalte disse selskapene for «omstreifende banditter», «roving bandits». Ostrom fikk nobelprisen for sine studier av økonomiske styresett og forvaltning av fellesressurser og allmenninger.

For ett år siden fikk MOWI naturligvis nei til å etablere seg innenfor verneområdet som går fra Oksøy til Ryvingen, da lakseoppdrett helt opplagt ikke er forenelig med formålet i det vernede området. Men et milliardkonsern som MOWI gir seg selvsagt ikke. Nå ønsker selskapet å etablere seg like på utsiden av verneområdet. Like på utsiden av en vernegrense som ikke finnes fysisk. Så tett på verneområdet at man vil få akkurat de samme problemene i Søgne-skjærgården og verneområdet, som om man la det innenfor verneområdet.

Verneområder som Oksøy-Ryvingen kan i henhold til norsk lov være omkranset av såkalte hensynsoner som forhindrer aktiviteter som vil forringe og negativt påvirke det vernede området. Dessverre ser det ikke ut til at verneområdet Oksøy-Ryvingen har en slik etablert hensynsone. Men det trenges kanskje ikke heller, hvis vi som sørlendinger står opp og sier nei til lakseoppdrett i vår skjærgård. Si det til våre politikere. La alle få vite at vår skjærgård må tas vare på. Og ikke invaderes av gigantiske installasjoner som vil føre til store negative konsekvenser for en kyst som allerede invaderes fra flere hold.

MOWI sier selv i brev til kommunen at en eventuell etablering av oppdrettsanlegg i Søgne-skjærgården vil kunne føre til høyt konfliktnivå på flere fronter (!). Tendenser til denne konflikten kunne man allerede ane ifm at MOWI presenterte sine planer på et møte i Skolehuset i Ny-Hellesund i Søgne 1. juli i år. Der var lite lokal støtte å få for laksegiganten. Vi ønsker ikke invasjoner, «banditter» eller konflikt i sjøallmenningen vår. Si nei til lakseoppdrett i Søgne-skjærgården.

