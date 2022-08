Det må bety at å avlegge mening basert på følelser ikke er bra.

Jeg forstår at disse meningsbærerne nedskalerer verdien av den type «stemmesedler», at en slik stemme har mindre verdi i en kompleks sak, der vanlige folk bes ytre seg. Vanskeligheten i livet ligger i valget, det vet vi, men det vi også vet, er at det er bedre å gjøre noe enn ikke noe.

En utvikling består av forskjellige valg, og Helen Bjørnøy sa om sitt syn på ledelse: «Jeg tror betingelsen for å være en god leder er at man har sterke følelser.» Etter min mening er det nettopp slik, at det er disse viktige følelsene som bør benyttes når du står ved valgets kval.

At disse er sterkere enn innsikten, kan nok tenkes, men benytt anledningen allikevel. Innehaveren av det rette svaret finnes neppe. Du har en gylden anledning. Majoriteten har ofte begrensning i å evne helheten, men vi kan gjøre så godt vi kan, ut fra egen overbevisning. Denne stemmen vår tror jeg har like stor betydning som meningsbærerens. Angsten for å stemme feil, styrker idealet om den solide borgeren. Det at man er usikker i en sak bidrar til at man så grundig som mulig setter seg inn i saken før standpunkt blir tatt. Dermed synes det for meg å ta luften ut av utsagnet om at følelser er ødeleggende i demokratiet.

Følelser bidrar til å gjøre oss rasjonelle og velorienterte – med det er vi gode nok for å bidra med det «rette svaret».

