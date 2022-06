Fredag denne uka skal Stortinget behandle spørsmålet om Norge skal tillate at USA, verdens udiskutabelt største militærmakt, skal få etablere fire baser her til lands.

De aktuelle stedene er flyplassene Rygge, Sola og Evenes, samt marinebasen Ramsund i Nord-Norge. Hvis stortingsflertallet vedtar dette, vil det være et brudd med basepolitikken Norge har hatt siden vi ble med i Nato i 1949. Den har vært en av bærebjelkene i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk gjennom hele etterkrigstida og har sikret at norske myndigheter har hatt kontroll over eget territorium. Det var Einar Gerhardsens regjering som fikk gjennom baseavtalen med Nato for å sørge for en riktig balanse mellom avspenning og avskrekking da faren for stormaktskonflikt økte under Den kalde krigen.

Nå ønsker USA – og altså ikke Nato som sådan – å trappe opp sin tilstedeværelse i Norge ved å etablere fire baser gjennom en såkalt tilleggsavtale. Der vil amerikanske militære myndigheter ha full tilgang til å sette opp egne styrker, lagre våpen og utøve egen lovgiving over eget personell. Hvis soldater fra USA begår lovbrudd, vil ikke Norge ha førsteretten til å etterforske og rettsforfølge disse.

I tillegg vil ikke norske myndigheter kunne kontrollere hvilke våpen som lagres på basene. Dette må det bes om spesielt innsyn i fra USA, noe som inkluderer mulige atomvåpen om bord i ubåter som besøker basene. Dette vil være et brudd på norsk atomvåpenpolitikk i fredstid.

Det er stor uro under den storpolitiske himmelen, noe som stiller økte krav til en norsk politikk for lavspenning i Det høye nord. Når Sverige og Finland nå søker om medlemskap i Nato, vil det kunne endre forsvarspolitikken i Norden. En ny forsvarskommisjon er nylig nedsatt for å jobbe fram nye modeller for vårt sterkt nedbygde invasjonsforsvar. Kommisjonen skal legge fram sine forslag innen 2023. Begge disse forhold tilsier at Stortinget bør utsette saken om baseavtaler med USA.

Rødt markerer sitt syn ved å delta i aksjoner torsdag 2. juni, både foran Stortinget og på stand i Markens.

