Vi takker for Klara Evelyn Djupeslands svar på kronikken «Konservativ nestekjærlighet», og konstaterer at poenget har gått hus forbi.

Denne debatten kan gjerne handle om verdier og menneskesyn. Den bør derimot ikke handle om hvor mye av Bibelen vi har lest.

Poenget i vår kronikk er at de «verdikonservative» holdningene Djupesland etterlyser, ikke er fraværende i dagens samfunn. Faktisk kan man argumentere for at Djupesland selv er delaktig i synliggjøringen av den farlige verdikonservativismen.

Den som gjør at skeives levekår i Agder er markant dårligere enn i resten av landet. Den som skaper dypere skille mellom «vi» og «de», og gjør det vanskeligere å ta del i fellesskapet. Den som hindrer livsviktig behandling til transpersoner. Den som hindrer en homofil organist å spille i kirken.

Det å være med på å synliggjøre disse verdikonservative holdningene, er en rolle man skal ha den største respekt for. Den synliggjøringen viser hvor mye jobb det er igjen å gjøre før vi kan kalle oss likestilte, og hvor forsiktige vi skal være med å si at kampen er over. Så takk for det.

Fri jobber med en annen type synliggjøring. Vi jobber for å vise at nettopp mangfoldet er en viktig del av fellesskapet. Vi jobber for å vise at antallet i en gruppe ikke sier noen ting om hvilke kvaliteter og ressurser som befinner seg der. Vi jobber for Per på 12, og Ole på 75, som uavhengig av etnisitet, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsnivå, har rett til å leve gode liv. Vi jobber for likeverd og like muligheter.

Like rettigheter er ikke et «krav» kun LHBT+ befolkningen stiller – like rettigheter er en forutsetning for det demokratiet vi liker å leve i.

T-en Djupesland snakker om, er en av gruppene vi jobber ekstra med synliggjøring i og med. Gruppen Foreldre til trans-ungdom i Sør representerer et like stort mangfold som resten av samfunnet. Felles for de som ikke har gode opplevelser i forhold til å bryte kjønnsnormer, er møtet med verdikonservativisme. Innlevelse og omtanke er ikke nok. Ikke når 30 prosent av T-en har forsøkt å ta sitt eget liv. Ikke når en tredel av T-en har opplevd seksuelle overgrep. Ikke når en firedel av T-en har blitt direkte truet med fysisk vold i løpet av de siste fem årene.

I møte med T-tallene holder det ikke med innlevelse. Vi må handle. En god start kan være å begynne å tenke «oss», i stedet for «vi» og «dem». De av oss som bryter normer for kjønn og seksualitet kan enda ikke senke skuldrene, og si at alt er bra. Derfor er Fri fortsatt nødvendig. Mangfoldet eksisterer, uavhengig av noens premisser. Ingen har monopol på verdivalg. Men det er viktig å snakke om verdien av et valg. Etnisitet, alder, funksjonsnivå, seksuell orientering, og kjønnsidentitet er ikke et valg. Hvordan vi inkluderer, og hvordan vi viser medmenneskelighet, er det.

