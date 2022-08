Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Alt er jo egentlig kommentert og debattert, tygd og spytta ut igjen. Ukraina, Putin, Covid, strømpriser, diesel og bensinpriser, bompenger, piggdekkavgift, lompe og pølse på Snadderen, renter og det som verre er. (Glemte nesten Støre og Vedum). Hva kan en stakkars si?

Det er jo blitt slik i denne mediaverden at ord fort blir krenkende, så jeg får ty til antydninger så får du selv tolke hva du tror jeg mener. F..i H..S.. og J..! Siste ord fra meg? Neppe, men mine meninger teller jo nada, nothing og nix i den store sammenheng. Som det heller ikke gjør for de fleste av våre bla, bla ukeblad, ja og enkelte dagsaviser selvsagt. Ingen nevnt, ingen glemt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.