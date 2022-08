INP (Industri- og Næringspartiet) var i gang med å lage en sak til media om at vi var sikre på at vi kommer til å se 10 kr-tallet på strøm i løpet av høsten.

Strømprisene tar oss igjen før blekket rekker å tørke. Dette er en utvikling vi MÅ sette en stopper for, ellers blir 10 kr per kWh standarden om ikke lenge. Det holder ikke lenger med en regjering som kommer løpende etter hvermannsen med strømstøtte og løper etter noen få utvalgte industri/næringsliv med litt strømstøtte. En regjering som aksepterer at de svakeste går under.

Vi må endre energiloven slik at norskprodusert vannkraft er sikkerhetskritisk infrastruktur, ikke en hvilken som helst hyllevare. Sikre politisk kontroll på kraftmarkedet vårt nå!

Det norske kraftmarkedet må frikobles fra det umettelige europeiske kraftmarkedet.

Er det noe våre politikere skjønner, så er det en gjeng på 2-300.000 som samler seg i ett politisk parti og dermed utgjør en reell utfordring.

INP sitt partiprogram ble bygget av folket selv på tvers av tidligere politiske og økonomiske ståsted og havnet dermed naturlig i sentrum av norsk politikk. Dermed burde det være mulig for folk fra begge de politiske sider å strekke seg litt for å komme i posisjon til å utgjøre en forskjell.

Det er DEG det står på, ønsker du at vi skal få kontroll på norsk energipolitikk er det ikke nok å trykke «liker» på facebook.

Med dette kalles alle og enhver som er glad i arbeidsplassene sine, ønsker å bo og virke der de bor og virker, til et krafttak for egen fremtid. Nå er det alvor, folkens, regjeringen med Stortinget har vist seg handlingslammet og uten kontroll på norsk energisikkerhet. Bli med på å endre kurs, det er dette vi kan gjøre.

