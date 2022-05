Midt under gudstjenesten skjærtorsdag, en av kirkens største høytider, marsjerte en gruppe fra Extinction Rebellion inn i Skien kirke. Med seg bar de et kors pålimt døde fugler og dyr.

Jeg er sikker på at de tilstedeværende opplevde demonstrasjonen som respektløs og krenkende. Demonstrantene ble geleidet ut av kirken. I ettertid har demonstrantene blitt politianmeldt. Kirkegjengerne løp ikke ut av kirken for å angripe demonstrantene eller bryte opp brosteinen foran kirken for å pælme dem med stein.

Reaksjonene til demonstrantene på SIANs opptreden i Sandefjord 23. april står i grell kontrast til opptredenen til kirkegjengerne i Skien kirke. Innvandrergrupper fra Midtøsten og Nord-Afrika ledet an i voldsutøvelsen. Det var ikke bare unge menn som deltok, kvinner og barn sammen med voksne menn var godt representert. En video viser en 11 år gammel jente som kastet stein og ropte så grove ukvemsord at jeg ikke skal gjengi dem her. Hun var sammen med faren sin. Politiet ble angrepet og politibiler ramponert. Det var tydelig at politiet skulle tas, og det var voksne som fyrte opp de unge. Da har jeg ikke nevnt Sverige hvor hele bydeler nylig sto i brann.

Det synes som om staten bøyer unna for å forsvare rettsstaten, ytringsfriheten og demokratiet vårt. Det være seg voldskriminalitet utført av islamistiske grupper, muslimske guttegjenger og voldelige muslimske demonstranter. I alle tilfeller er religion og etnisitet en viktig faktor. Det er staten som har voldsmonopolet i Norge, disse muslimske gruppene er i ferd med å underminere dette.

Jeg har bodd mange år i muslimske land og tilpasset meg deres seder og skikker. Det var ikke noen bønn, men det var for så vidt greit. En del av de som kommer hit fra muslimske land gjør ikke det samme. Det er ikke greit.

