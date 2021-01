Glad det blir tatt på alvor

Jeg ser i husholdningen vår at det er dobbelt så mye plast og papp som vanlig søppel. Bioavfall-søppel går det ut 1 pose hver dag, hvem har vel lyst til at det lukter vondt i huset? Vi er heldige som har en ordning med felles tømming ved blokka vår. Den blir tømt når den er full. I fjor kom det på plass glass og metall. Meget bra. Regner med at vi har så lite vanlig søppel at det er å gjenspeile hos de fleste i Kristiansand. Når jeg går på butikken, så har jeg alltid en plastpose med meg, for du kan være helt sikker på at det ligger mye søppel i veikanten, posen en full før jeg kommer frem. Skulle ønske det var flere som ville gjøre det samme. Der jeg bor er det skole i nærheten, jeg kan se fra der jeg bor at ting blir kastet ut fra biler og passerende (helst ungdommer). Kan skolen gjøre noe med det? Holdning til søppel.

