Etter tyskernes invasjon av Norge i april 1940, sa forfatteren Sigrid Undset (bildet) følgende i en radiotale fra Otta:

«De som vil høste der de aldri har sådd, bo der de aldri har bygget, bare brent og brutt ned – la dem aldri tro at vi gir opp kravet på rettferdighet, håpet om at våre barn en dag skal få leve som fritt folk i et fritt Norge.»

Nå gjelder disse ordene Ukraina!

