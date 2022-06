Foto: Frank May / NTB

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

I urbane strøk, der grønne arealer er på vikende front, utnyttes takareal til sosialt samvær, smådyrking, eller for å dempe effekten av ekstrem nedbør. Dette har mye for seg i miljøsammenheng når fortettingen bare fortsetter i byene våre.

Men det har skjedd dramatiske endringer på kort tid i Europa, særlig med tanke på situasjonen for grønn energi. Tak på offentlige bygninger har et potensial for energiproduksjon som europeiske land har sett, og EU går nå foran med nye krav: Alle offentlige bygg skal ha solceller installert på takene innen 2030, og senere kommer tilsvarende krav til tak på privatbygg.

Derfor burde de gode naboene i dette kommunale torvbygget tenke seg litt om før de bestemmer seg. I Norge ser vi også behovet for mer, ren energi. Eldre – og framtidige – offentlige bygg bør nå prioritere solceller på takene. Det er gledelig at det nye Fylkeshuset i Tordenskjoldsgate skal utstyres med solceller, men også SiA bør følge etter i det kommende studentbygget på Lund Torv. Heldigvis er det også mulig å utnytte de store takarealene til en kombinasjon av hage og solceller.

